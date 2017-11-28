На узбережжя Японії винесло дерев'яний човен із скелетами 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У японській префектурі Акіта на узбережжя викинуло "човен-привид" із 8 людськими скелетами, передає УНН з посиланням на ВВС.
Наразі японська влада намагається встановити особи мерців.
Японська телекомпанія NHK уточнює, що судно довжиною близько 7 метрів знайшли на пляжі поблизу міста Ога в неділю, 26 листопада. На човні були відсутні гвинт і навігаційні пристрої.
Берегова охорона припускає, що човен прибув із Північної Кореї.
Японія регулярно виявляє північнокорейські рибальські човни у своїх територіальних водах. Кількома днями раніше в цьому ж районі до берегу винесло судно з групою чоловіків, які стверджували, що вони північнокорейські рибалки.
Нагадаємо, іспанські рятувальники протягом 18 листопада врятували з води понад близько 600 мігрантів.