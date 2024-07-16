Киев • УНН
По словам заместителя министра обороны, по состоянию на 16 июля почти 3,2 миллиона граждан обновили свои данные через приложение "Резерв+" и почти 3 миллиона создали электронный военный билет.
На сегодня, 16 июля, свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. Также через приложение почти 3 млн граждан сформировали электронный военно-учетный документ.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн наших граждан и также почти 3 млн сформировали электронный военно-учетный документ. Я напомню, что это возможность загрузить свой электронно-военный документ через Резерв+ и возможность предоставлять всем должностным лицам, которые должны проверять этот документ в удобном формате путем сканирования QR-кода. Это блокпосты, это пункты пограничной службы и тд
Она рассказала, что за последние дни нагрузки на реестры выросли. "Еще вчера нагрузка на реестр выросла, она сейчас втрое больше.
Мы понимаем, что в последний день может быть большая нагрузка. В отличие от ТЦК и СП, куда вы должны попасть физически, в приложении "Резерв+" будет установлена метка времени, когда гражданин обновлял учетные данные
Напомним,
Услугами мобильного приложения "Резерв+", территориальных центров комплектации и центров предоставления административных услуг для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже более четырех миллионов украинцев.