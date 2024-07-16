На сегодня, 16 июля, свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. Также через приложение почти 3 млн граждан сформировали электронный военно-учетный документ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн наших граждан и также почти 3 млн сформировали электронный военно-учетный документ. Я напомню, что это возможность загрузить свой электронно-военный документ через Резерв+ и возможность предоставлять всем должностным лицам, которые должны проверять этот документ в удобном формате путем сканирования QR-кода. Это блокпосты, это пункты пограничной службы и тд - сказала Черногоренко.

Она рассказала, что за последние дни нагрузки на реестры выросли. "Еще вчера нагрузка на реестр выросла, она сейчас втрое больше.

Мы понимаем, что в последний день может быть большая нагрузка. В отличие от ТЦК и СП, куда вы должны попасть физически, в приложении "Резерв+" будет установлена метка времени, когда гражданин обновлял учетные данные - добавила Черногоренко.

Напомним,

Услугами мобильного приложения "Резерв+", территориальных центров комплектации и центров предоставления административных услуг для обновления персональных данных и оформления военно-учетных документов воспользовались уже более четырех миллионов украинцев.