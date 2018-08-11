На Украину постоянно совершаются кибератаки с территории РФ - киберполиция

$41.180.14
46.610.42
ukru
Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства
Эксклюзив
11:15 • 1266 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 11383 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 21472 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 48950 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 48440 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 30928 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 58546 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 105186 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 160634 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 145421 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
57%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 42176 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 35345 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 38533 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 35501 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 12052 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 1672 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 36921 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 48967 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 48454 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 160637 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 13051 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18603 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 20414 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22490 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 25224 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

На Украину постоянно совершаются кибератаки с территории РФ - киберполиция

Киев • УНН

 • 9899 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. На Украину постоянно совершаются кибератаки с территории Российской Федерации. Об этом рассказал в эфире Радио Свобода начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, передает УНН.

На Украину постоянно совершаются кибератаки с территории РФ - киберполиция

"Мы фиксируем вместе с СБУ, с Государственной специальной связью, другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянные, регулярные киберинциденты, которые совершаются с территории Российской Федерации. Они несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем ее, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отражать, локализовать эти киберинциденты", - сказал он.

Демедюк также рассказал, что координирует работу ведомств киберцентр, созданный на базе СНБО.

Также, по его словам, обнаруживать кибернападения Украине помогают международные партнеры: в частности, Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с тем, отметил он, любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.

Как сообщал УНН, на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии постоянно осуществляются мелкие кибератаки, но в течение 2018 года не было зафиксировано ни одного случая DDoS-атаки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$65.25
Bitcoin
$83,936.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,320.24
Ethereum
$1,569.12