На Украину постоянно совершаются кибератаки с территории РФ - киберполиция

"Мы фиксируем вместе с СБУ, с Государственной специальной связью, другими субъектами кибербезопасности в Украине постоянные, регулярные киберинциденты, которые совершаются с территории Российской Федерации. Они несут как общеуголовный характер, так и активный характер киберинцидентов на получение информации. Мы обнаруживаем ее, анализируем. Нам удается заранее устанавливать, отражать, локализовать эти киберинциденты", - сказал он.

Демедюк также рассказал, что координирует работу ведомств киберцентр, созданный на базе СНБО.

Также, по его словам, обнаруживать кибернападения Украине помогают международные партнеры: в частности, Великобритания, Германия, Польша и Австралия. Вместе с тем, отметил он, любое сотрудничество с Россией пока отсутствует.

Как сообщал УНН, на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии постоянно осуществляются мелкие кибератаки, но в течение 2018 года не было зафиксировано ни одного случая DDoS-атаки.