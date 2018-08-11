На Україну постійно чиняться кібератаки з території РФ - кіберполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Україну постійно чиняться кібератаки з території Російської Федерації. Про це розповів в ефірі Радіо Свобода начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк, передає УНН.
"Ми фіксуємо разом з СБУ, з Державним спеціальним зв’язком, іншими суб’єктами кібербезпеки в Україні постійні, регулярні кіберінциденти, які вчиняються з території Російської Федерації. Вони несуть як загальнокримінальний характер, так і активний характер кіберінцидентів на здобуття інформації. Ми виявляємо її, аналізуємо. Нам вдається наперед встановлювати, відбивати, локалізувати ці кіберінциденти", – сказав він.
Демедюк також розповів, що координує роботу відомств кіберцентр, створений на базі РНБО.
Також, з його слів, виявляти кібернапади Україні допомагають міжнародні партнери: зокрема, Велика Британія, Німеччина, Польща та Австралія. Разом з тим, зауважив він, будь-яка співпраця із Росією наразі відсутня.
Як повідомляв УНН, на інформаційні ресурси Центральної виборчої комісії постійно здійснюються дрібні кібератаки, але протягом 2018 року не зафіксовано жодного випадку DDoS-атаки.