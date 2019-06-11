На Троицу и День Конституции будут курсировать еще два дополнительных Интерсити
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Укрзализныця назначила еще два дополнительных поезда Интерсити на Троицу и День Конституции, сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Дополнительные рейсы Интерсити отправятся в эти выходные из Киева во Львов и Днепр. В железнодорожных кассах и онлайн можно приобрести билеты на поезда:
• №755/756 Киев - Львов из Киева будет курсировать 18, 28 июня и 1 июля с отправлением в 00:15 и прибытием во Львов в 5:47.
Из Львова поезд будет курсировать 17, 27, 30 июня с отправлением в 23:00 и прибытием в Киев в 05:50.
• №708/707 Киев - Днепр 14 июня с Киева отправится в 17:22 и прибудет в Днепра в 23:09.
Обратно отправление 15 июня в 00:41 и прибытие в Киев в 07:14.
Как сообщал УНН, на выходных будут курсировать четыре дополнительных поезда.