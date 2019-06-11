На Трійцю та День Конституції курсуватимуть ще два додаткових Інтерсіті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Укрзалізниця призначила ще два додаткові поїзди Інтерсіті на Трійцю та День Конституції, повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Додаткові рейси Інтерсіті вирушать у ці вихідні з Києва до Львова та Дніпра. У залізничних касах та онлайн можна придбати квитки на поїзди:
• №755/756 Київ – Львів з Києва курсуватиме 18, 28 червня та 1 липня з відправленням о 00:15 та прибуттям до Львова о 05:47.
Зі Львова поїзд курсуватиме 17, 27, 30 червня з відправленням о 23:00 та прибуттям до Києва о 05:50.
• №708/707 Київ – Дніпро 14 червня з Києва відправиться о 17:22 та прибуде до Дніпра о 23:09.
Зворотно відправлення 15 червня о 00:41 та прибуття до Києва о 07:14.
Як повідомляв УНН, на вихідних курсуватимуть чотири додаткові поїзди.