На трассе "Одесса-Рени" перекроют для капитального ремонта мост в с.Паланка

В пресс-службе одесского Облавтодора отметили, что мост в с.Паланка действительно планируют перекрыть в связи с его аварийностью.

"Бетонная констукция, соединяющая дорогу через Днестр, уже старая и требует капитального ремонта. Когда именно закроют мост на ремонт, пока неизвестно", - отметили в пресс-службе Облавтодора.

Напомним, это уже не первое перекрытие этого моста в связи с его аварийным состоянием. Ранее мост закрывали на ремонт в 2011, 2013 и 2015 годах. В 2013 году на мосту произошло разрушение деформационного шва, в связи с чем, движение по нему было ограничено. Через два дня его подлатали и пустили по нему транспорт. Однако в 2015 году мост вновь частично обрушился. Арматурный каркас моста не выдерживает нагрузок, подвергается деформации, в результате чего старый мост постоянно разрушается.