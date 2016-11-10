На трасі “Одеса—Рені” перекриють для капітального ремонту міст в с.Паланка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ділянка автодороги “Одеса—Рені” з 10 грудня до червня 2017 року буде закрита, у зв’язку з ремонтом мосту. Об’їзд здійснюватиметься по автодорозі Р-70 “Одеса—Б.Дністровський—Монаші”. Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ, передає кореспондент УНН.
У прес-службі Одеського Облавтодору зазначили, що міст в с.Паланка дійсно планують перекрити у зв’язку з його аварійністю.
“Бетонна констукція, що з’єднує дорогу через р.Дністер, вже стара і потребує капітального ремонту. Коли саме закриють міст на ремонт, поки невідомо”, — зазначили в прес-службі Облавтодору.
Нагадаємо, це вже не перше перекриття цього мосту в зв’язку з його аварійним станом. Раніше міст закривали на ремонт в 2011, 2013 і 2015 роках. У 2013 році на мосту сталося руйнування деформаційного шва, у зв’язку з чим, рух по ньому було обмежено. Через два дні його підлатали і пустили по ньому транспорт. Однак в 2015 році міст знову частково обрушився. Арматурний каркас мосту не витримує навантажень, піддається деформації, в результаті чого старий міст постійно руйнується.