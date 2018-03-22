На трассе Львов - Тернополь автомобиль сбил пожилую женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На автодороге "Тернополь-Львов-Рава Русская" львовянин на автомобиле совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 марта, около 9:55 в селе Ясеновцы Золочевского района на автодороге "Тернополь-Львов-Рава Русская". Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, 38-летний житель Львова совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, жительницу одного из сел Золочевского района", - говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы, перелома костей таза. Ее госпитализировали в Золочевскую центральную районную больницу.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производств.
Напомним, прокуратура Запорожской области расследует ДТП, во время которого офицер полиции совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб.