На трассе Львов - Тернополь автомобиль сбил пожилую женщину

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 95 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8477 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55678 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101421 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 22 марта. УНН. На автодороге "Тернополь-Львов-Рава Русская" львовянин на автомобиле совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 марта, около 9:55 в селе Ясеновцы Золочевского района на автодороге "Тернополь-Львов-Рава Русская". Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, 38-летний житель Львова совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, жительницу одного из сел Золочевского района", - говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы, перелома костей таза. Ее госпитализировали в Золочевскую центральную районную больницу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производств.

Напомним, прокуратура Запорожской области расследует ДТП, во время которого офицер полиции совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб.

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