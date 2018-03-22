На трасі Львів - Тернопіль автомобіль збив літню жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава Руська" львів'янин на автомобилі здійснив наїзд на 75-річну жінку-пішохода. Про це повідоміла прес-служба ГУ Нацполіції Львівскьої області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 22 березня, близько 9:55 в селі Ясенівці Золочівського району на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава Руська". Водій автомобіля Chevrolet Lacetti, 38-річний житель Львова здійснив наїзд на 75-річну жінку-пішохода, жительку одного із сіл Золочівського району", - йдеться в повідомленні.
В результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, закритої черепно-мозкової травми, перелому кісток тазу. Її госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню.
Наразі вирішується питання щодо відкритття кримінального провадженя.
Нагадаємо, прокуратура Запорізької області розслідує ДТП, під час якого офіцер поліції скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого останній загинув.