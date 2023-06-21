На трассе Киев-Одесса произошло двойное ДТП: одного из водителей госпитализировали

Детали

По данным правоохранителей, водитель автомобиля «Honda Civic», не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с грузовым авто «Volvo».

Водитель легковушки вышел из машины для того, чтобы посмотреть на механические повреждения. В это время его сбило другое грузовое транспортное средство.

Мужчина получил телесные повреждения в виде закрытых переломов обеих лодыжек правой голени и был госпитализирован в больницу.

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