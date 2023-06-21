На трасі Київ-Одеса сталась подвійна ДТП: одного з водіїв госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Подвійна ДТП сталась на трасі Київ-Одеса. Як повідомили у поліції Київської області, один з водіїв отримав закриті переломи і був госпіталізований, передає УНН.
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За даними правоохоронців, водій автомобіля «Honda Civic», не переконавшись у безпечності маневру, допустив зіткнення з вантажним авто «Volvo».
Кермувальник легковика вийшов із автівки для того, щоб подивитись на механічні пошкодження. У цей час його збив інший вантажний транспортний засіб.
Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів обох щиколоток правої гомілки та був госпіталізований до лікарні.
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