Моторошна ДТП на Київщині: водійка загинула, четверо дітей госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Під Києвом водійка «Cherry» виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. У результаті ДТП жінка загинула, а четверо дітей опинились у лікарні, передає УНН із посиланням на керівника ГУ НП у Київській області Андрія Нєбитова.
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За словами Нєбитова, сьогодні біля села Веселинівка, Броварський район, 34-річна кермувальниця «Cherry» виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом.
"Наслідки трагічні - жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу", - додав правоохоронець.
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