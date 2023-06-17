Жуткое ДТП на Киевщине: водитель погибла, четверо детей госпитализированы

Детали

По словам Небытова, сегодня возле села Веселиновка, Броварской район, 34-летняя водитель «Cherry» выехала на обочину и столкнулась с деревом.

"Последствия трагические - женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", - добавил правоохранитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Въехали на велосипеде в грузовик: в Белой Церкви госпитализировали двух девочек