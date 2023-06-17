Жуткое ДТП на Киевщине: водитель погибла, четверо детей госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Под Киевом водитель «Cherry» выехала на обочину и столкнулась с деревом. В результате ДТП женщина погибла, а четверо детей оказались в больнице, передает УНН со ссылкой на руководителя ГУ НП в Киевской области Андрея Небитова.
Детали
По словам Небытова, сегодня возле села Веселиновка, Броварской район, 34-летняя водитель «Cherry» выехала на обочину и столкнулась с деревом.
"Последствия трагические - женщина погибла, четверо пассажиров в возрасте 5, 11, 14 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", - добавил правоохранитель.
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