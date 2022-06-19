На фоне вторжения рф в Украину: в Казахстане призвали запретить ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация в Украине заставляет мир задуматься о необходимости запретить ядерное оружие. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в казахстанской газете Liter, передает УНН.
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"Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру распространено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала более реальной, чем во времена холодной войны. Военный конфликт на территории Украины, разговоры о возвращении ядерного вооружения заставляют нас задуматься о коллективной уязвимости человечества и о необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", – сообщил Тлеуберди.
Он напомнил, что 21-23 июня 2022 года в Вене состоится первая встреча государств-участников Договора о запрете ядерного оружия, которое, по словам Тлеуберди, станет историческим событием.
"Мы призываем все государства, включая ядерные, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия к 2045 году, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой этой цели могли бы быть отражены как в итоговом договоре данной встречи, так и в обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия", – отметил Тлеуберди.
Напомним
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского, потому что "решил не принимать никаких наград до окончания своих президентских полномочий".