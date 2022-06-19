На тлі вторгнення рф в Україну: в Казахстані закликали заборонити ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що ситуація в Україні змушує світ замислитися про необхідність заборонити ядерну зброю. Про це він написав у своїй статті, опублікованій у казахстанській газеті Liter, передає УНН.
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"Як зазначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, сьогодні, коли по всьому світу розповсюджено близько 13 400 ядерних боєголовок, можливість застосування ядерної зброї стала більш реальною, ніж в часи холодної війни. Військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерного озброєння змушують нас замислитися про колективну вразливість людства та про необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї", – повідомив Тлеуберді.
Він нагадав, що 21-23 червня 2022 року у Відні відбудеться перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї, яка, за словами Тлеуберді, стане історичною подією.
"Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягенення цієї цілі могли би бути відображені як у підсумковому договорі цієї зустрічі, так і в оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначив Тлеуберді.
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського, бо "вирішив не приймати жодних нагород до закінчення своїх президентських повноважень".