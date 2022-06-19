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На тлі вторгнення рф в Україну: в Казахстані закликали заборонити ядерну зброю

На тлі вторгнення рф в Україну: в Казахстані закликали заборонити ядерну зброю

Київ • УНН

 • 160443 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що ситуація в Україні змушує світ замислитися про необхідність заборонити ядерну зброю. Про це він написав у своїй статті, опублікованій у казахстанській газеті Liter, передає УНН.

Деталі

"Як зазначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, сьогодні, коли по всьому світу розповсюджено близько 13 400 ядерних боєголовок, можливість застосування ядерної зброї стала більш реальною, ніж в часи холодної війни. Військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерного озброєння змушують нас замислитися про колективну вразливість людства та про необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї", – повідомив Тлеуберді.

Він нагадав, що 21-23 червня 2022 року у Відні відбудеться перша зустріч держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї, яка, за словами Тлеуберді, стане історичною подією.

"Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН. Пропозиції та домовленості про досягенення цієї цілі могли би бути відображені як у підсумковому договорі цієї зустрічі, так і в оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначив Тлеуберді.

Нагадаємо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився від російського ордена Олександра Невського, бо "вирішив не приймати жодних нагород до закінчення своїх президентських повноважень".

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