На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  101271 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  111158 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121596 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120588 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118767 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30299 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124691 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  308120 просмотра

На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

Двух злоумышленников в возрасте 20 и 17 лет задержали за поджог железнодорожного оборудования в Тернопольской области за денежное вознаграждение, выплаченное через криптокошельки, к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы.

Криминал и ЧП •   •  480 просмотра
На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об обнаружении группы беспилотников "Shahed", которые летят через Николаевскую область в направлении Кировоградской.

Война •   •  1244 просмотра
российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев

Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Война •   •  2772 просмотра
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин

В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести

27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее убийства.

Криминал и ЧП •   •  2892 просмотра
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести

Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах

Украинские военные уничтожили моторную лодку российских диверсантов при попытке подойти к правому берегу Днепра в Херсонской области, сорвав их миссию.

Война •   •  8055 просмотра
Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах

российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва

13 марта 2024 года российские войска совершили 66 обстрелов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, что привело к жертвам и разрушениям во многих населенных пунктах.

Война •   •  7725 просмотра
российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва

Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский

Украина имеет четкую процедуру на пути к членству в ЕС и систематически ее выполняет, а президент Зеленский надеется начать переговоры в первой половине этого года после того, как Европейская комиссия одобрит рамки переговоров.

политика •   •  9210 просмотра
Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в первой половине этого года - Зеленский

российская ракета направляется в сторону Полтавской области

Воздушные силы Украины информируют о ракете, выпущенной в сторону Полтавской области.

Война •   •  9169 просмотра
российская ракета направляется в сторону Полтавской области

Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам

Президент Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий российских ударов, оказал помощь пострадавшим и отметил героические усилия спасателей Сумской, Днепропетровской и других областей, которые реагировали на атаки.

Война •   •  10627 просмотра
Зеленский отчитался о ходе ликвидации последствий последних атак рф по украинским городам

Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение

Двух пограничниц обвинили в продаже информации из закрытых государственных баз данных. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  9491 просмотра
Пограничницам, которые продали данные с ограниченным доступом, грозит заключение