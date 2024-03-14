На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги

Тернопольская полиция задержала двух злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, передает УНН.

Детали

Полиция Тернополя обнаружила и задержала двух преступников, которые за денежное вознаграждение поджигали спецоборудование "Укрзализныци", регулирующее движение поездов и светофоры на путях. Оплата за эти преступления поступала к ним через криптокошельки, вероятно, с использованием российских спецслужб.

По информации, преступники в возрасте 20 и 17 лет подожгли релейный шкаф возле железнодорожного переезда в селе Шляхтинцы с целью остановить движение поездов.

Старший злоумышленник получил "заказ" на уничтожение железнодорожного оборудования через мессенджер от неизвестного лица. Он привлек несовершеннолетнего товарища к выполнению этого плана. После поджога, они сняли результаты своей деятельности на мобильный телефон и отправили заказчику. За это им было выплачено 9 тысяч гривен через криптокошельки.

Во время обысков в их домах были найдены вещественные доказательства, включая одежду и обувь, которые они использовали во время преступлений, отвертки и мобильные телефоны с переписками с "заказчиком".

Добавим

Обоим подозреваемым было объявлено подозрение по разным статьям Уголовного кодекса Украины, а также рассматривается вопрос о вынесении подозрения 20-летнему злоумышленнику за привлечение несовершеннолетнего к противоправной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его несовершеннолетнему сообщнику - личное обязательство.

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