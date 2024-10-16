На Тернопольщине ликвидирован масштабный пожар после вражеской атаки
Киев • УНН
В результате ночного нападения на промышленный объект в Тернопольской области возник крупный пожар. 45 спасателей и 12 полицейских оперативно ликвидировали возгорание, жертв и пострадавших нет.
На Тернопольщине ликвидирован масштабный пожар на промышленном объекте. Об этом сообщает председатель Тернопольской ОГА Вячеслав Негода, передает УНН.
Детали
В результате ночной атаки врага на промышленный объект в Тернопольской области возник масштабный пожар. Для оперативной ликвидации последствий инцидента было привлечено 45 спасателей, которые работали на 12 единицах специальной техники, а также 12 полицейских на 4 единицах.
Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. К счастью, погибших и травмированных нет.
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