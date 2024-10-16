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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Тернопільщині ліквідовано масштабну пожежу після ворожої атаки

Київ • УНН

 • 16025 перегляди

Внаслідок нічного нападу на промисловий об'єкт у Тернопільській області виникла велика пожежа. 45 рятувальників та 12 поліцейських оперативно ліквідували займання, жертв та постраждалих немає.

На Тернопільщині ліквідовано масштабну пожежу після ворожої атаки

На Тернопільщині ліквідовано масштабну пожежу на промисловому об'єкті. Про це повідомляє голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає УНН.

Деталі

Унаслідок нічної атаки ворога на промисловий об'єкт у Тернопільській області виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків інциденту було залучено 45 рятувальників, які працювали на 12 одиницях спеціальної техніки, а також 12 поліцейських на 4 одиницях.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. На щастя, загиблих і травмованих немає.

Атака "Шахедів" виявлена у різних регіонах України16.10.24, 05:19 • 96076 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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