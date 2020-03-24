В Тернопольской области зафиксировано еще двух инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Тернопольской области по состоянию на 17:10 24 марта обнаружено еще два случая инфицирования коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".
"По состоянию на 17:10 24.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2 в материале от двух человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего лабораторно подтверждено в Тернопольской области 4 случая заболевания COVID-19.
Напомним, в Тернопольской области полиция ищет около 500 человек, контактировавших с больным COVID-19 священником.