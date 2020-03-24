На Тернопільщині зафіксовано ще двох інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Тернопільській області станом на 17:10 24 березня виявлено ще два випадки інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
"Станом на 17: 10 24.03.2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2 у матеріалі від двох осіб",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього лабораторно підтверджено в Тернопільській області 4 випадки захворювання на COVID-19.
Нагадаємо,на Тернопільщині поліція шукає близько 500 осіб, які контактували з хворим на COVID-19 священником.