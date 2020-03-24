На Тернопільщині поліція шукає близько 500 осіб, які контактували з хворим на COVID-19 священником

"Я назву зараз одне прізвище - Олег Винников, це священнослужитель з Тернопільської області. Він 19 березня був госпіталізований, зараз знаходиться в реанімації Тернопільської міської лікарні. Я спеціально називаю прізвище. Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симтоми", - заявив Геращенко.

За його словами, на момент контакту з людьми священник не знав про свою хворобу.

"Ви могли заразитися, в цьому немає нічого ганебного. Він не знав, що хворий на той момент, коли спілкувався з вами. Я показую цими цифрами, що буде, якщо ми не зупинимо дію людей, які відносяться до цього несерйозно", - додав Геращенко.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.