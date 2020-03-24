В Тернопольской области полиция ищет около 500 человек, контактировавших с больным COVID-19 священником
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Тернопольской области в священнослужителя Олега Винникова обнаружили коронавирус, теперь полиция разыскивает около 500 человек, которые с ним контактировали. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Я назову сейчас одна фамилия - Олег Винников, это священнослужитель из Тернопольской области. Он 19 марта был госпитализирован, сейчас находится в реанимации Тернопольской городской больницы. Я специально называю фамилию. Мы подсчитали в полиции, за неделю он контактировал близко с 500 людьми, он был на церковных службах, он проводил похоронный обряд. И сейчас мы ищем этих людей. Я называю эту фамилию - все, кто контактировал с Олегом Винниковым, пожалуйста, оставайтесь дома и звоните вашим врачам, если у вас появились симтомы", - заявил Геращенко.
По его словам, на момент контакта с людьми священник не знал о своей болезни.
"Вы могли заразиться, в этом нет ничего постыдного. Он не знал, что болен на тот момент, когда общался с вами. Я показываю этими цифрами, что будет, если мы не остановим действие людей, которые относятся к этому несерьезно", - добавил Геращенко.
Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.