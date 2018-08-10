В Тернопольской области легковушка попала под комбайн: есть погибший

"Под зерноуборочным комбайном оказалось авто в Теребовлянском районе. Авария произошла 9 августа около 19:00. По предварительной информации, два транспортных средства не разминулись на дороге между селами Мшанец и Говилов. Водитель автомобиля "ВАЗ 2104" двигался по главной трассе и врезался в комбайн комбайн марки JOHN DEERE. Сельскохозяйственная техника как раз выезжала с полевой дороги", - говорится в сообщении.

В результате водитель легковушки 1966 года умер в карете скорой помощи. Его пассажира, жительницу села Мшанец, доставили в реанимационное отделение Теребовлянской больницы.

"Водителя крупногабаритного транспортного средства направили на прохождение медицинского осмотра на предмет алкогольного опьянения. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 УК", - отметили в ГУНП.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, рейсовый автобус и грузовой автомобиль.