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В Тернопольской области легковушка попала под комбайн: есть погибший

Киев • УНН

 • 13931 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Тернопольской области: легковушка оказалась под зерноуборочным комбайном. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.

В Тернопольской области легковушка попала под комбайн: есть погибший

"Под зерноуборочным комбайном оказалось авто в Теребовлянском районе. Авария произошла 9 августа около 19:00. По предварительной информации, два транспортных средства не разминулись на дороге между селами Мшанец и Говилов. Водитель автомобиля "ВАЗ 2104" двигался по главной трассе и врезался в комбайн комбайн марки JOHN DEERE. Сельскохозяйственная техника как раз выезжала с полевой дороги", - говорится в сообщении.

В результате водитель легковушки 1966 года умер в карете скорой помощи. Его пассажира, жительницу села Мшанец, доставили в реанимационное отделение Теребовлянской больницы.

"Водителя крупногабаритного транспортного средства направили на прохождение медицинского осмотра на предмет алкогольного опьянения. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 УК", - отметили в ГУНП.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, рейсовый автобус и грузовой автомобиль.

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