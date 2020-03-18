В Тернопольской области мужчину насмерть прибило срезанное дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Тернопольской области мужчину убило сухим деревом, которое он срезал во дворе у родственников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, сообщение о несчастном случае поступило к правоохранителям Кременецкого отдела полиции от сельского головы села Крестец.
"Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выяснили, что житель села во дворе родственников срезал сухое дерево. Оно после обрезки упало прямо на мужчину. К сожалению, травмы от удара оказались несовместимы с жизнью - пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Указано, что сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований. Следователи устанавливают подробные обстоятельства несчастного случая.
Напомним, мужчину в Житомирской области убило деревом во время вырубки леса.