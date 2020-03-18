В Тернопольской области мужчину насмерть прибило срезанное дерево

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101135 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104515 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106518 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105434 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114179 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101058 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105464 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Тернопольской области мужчину насмерть прибило срезанное дерево

В Тернопольской области мужчину насмерть прибило срезанное дерево

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Тернопольской области мужчину убило сухим деревом, которое он срезал во дворе у родственников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Так, сообщение о несчастном случае поступило к правоохранителям Кременецкого отдела полиции от сельского головы села Крестец.

"Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выяснили, что житель села во дворе родственников срезал сухое дерево. Оно после обрезки упало прямо на мужчину. К сожалению, травмы от удара оказались несовместимы с жизнью - пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Указано, что сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований. Следователи устанавливают подробные обстоятельства несчастного случая.

Напомним, мужчину в Житомирской области убило деревом во время вырубки леса.

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