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На Тернопільщині чоловіка на смерть прибило зрізане дерево

На Тернопільщині чоловіка на смерть прибило зрізане дерево

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. На Тернопільщині чоловіка вбило сухим деревом, яке він зрізав на подвір’ї у родичів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Так, повідомлення про нещасний випадок надійшло до правоохоронців Кременецького відділу поліції від сільського голови села Крижі.

“Працівники поліції виїхали на місце події та з’ясували, що житель села на подвір’ї родичів зрізав сухе дерево. Воно після обрізки впало просто на чоловіка. На жаль, травми від удару виявилися несумісні з життям – потерпілий помер на місці події”, - повідомили в поліції.

Вказано, що відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.

Нагадаємо, чоловіка на Житомирщині вбило деревом під час вирубки лісу.

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