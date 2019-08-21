На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек, полиция говорит об отсутствии угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Вооруженный мужчина проник на территорию Университета штата Луизиана (Louisiana State University, LSU). Об этом сообщается во вторник в Twitter учебного заведения, передает УНН.
“Сообщается о том, что вооруженный злоумышленник проник в зал Коутса. Бегите, прячьтесь или сражайтесь”, — указывается в заявлении руководства университета. Через некоторое время в Twitter университета уточнили, что бороться с предполагаемым вооруженным человеком предлагается только в качестве крайней меры. Руководство ВУЗа подчеркнул, что опасность еще не миновала, на месте работают сотрудники полиции.
Чуть позже угроза вооруженного нападения на территории Университета штата Луизиана прошла.
“Полиция провела расследование сообщений о вооруженном человека на территории зала Коутса и пришла к выводу, что угрозы нет. LSU возвращается к нормальному режиму работы”, — говорится в опубликованном заявлении подразделения полиции, ответственного за безопасность на территории ВУЗа.
Как сообщал УНН, в США в последние недели уделяют особое внимание сообщениями об угрозе стрельбы в общественных местах. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.
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А в ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.