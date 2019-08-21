На територію університету в Луїзіані проник озброєний чоловік, поліція каже про відсутність загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Озброєний чоловік проник на територію Університету штату Луїзіана (Louisiana State University, LSU). Про це повідомляється у вівторок в Twitter навчального закладу, передає УНН.
“Повідомляється про те, що озброєний зловмисник проник в зал Коутса. Біжіть, ховайтеся або бийтеся”, — вказується в заяві керівництва ЗВО. Через деякий час в Twitter університету уточнили, що боротися з передбачуваним озброєною людиною пропонується лише як крайній захід. Керівництво ЗВО підкреслило, що небезпека досі не минула, на місці працюють співробітники поліції.
Трохи пізніше загроза збройного нападу на території Університету штату Луїзіана минула.
“Поліція провела розслідування повідомлень про збройний людину на території залу Коутса і прийшла до висновку, що загрози немає. LSU повертається до нормального режиму роботи”, — йдеться в опублікованій заяві підрозділу поліції, відповідального за безпеку на території ЗВО.
Як повідомляв УНН, у США в останні тижні приділяють особливу увагу повідомленнями про загрозу стрілянини в громадських місцях. Однією з причин цього стало те, що на початку місяця мали місце кілька трагедій із стріляниною. 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в американському місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
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А у ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені.