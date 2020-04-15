На территории заброшенной насосной станции во Львовской области обнаружили утопленника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Дрогобыче, Львовская область, на территории заброшенной насосной станции обнаружили утопленника, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 14 апреля в 14:30, в Дрогобыче по ул. Ирины Вильде.
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На заброшенной территории насосной станции в помещении, которое было затоплено водой (размером 6х5 м, глубиной 4 м), обнаружено утопленника, жителя с. Раневичи, Дрогобычского района, 1962 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.