На территории заброшенной насосной станции во Львовской области обнаружили утопленника

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 22347 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 32643 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 49816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 52054 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 73105 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72145 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100903 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105277 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130499 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130187 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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Актуальное
На территории заброшенной насосной станции во Львовской области обнаружили утопленника

На территории заброшенной насосной станции во Львовской области обнаружили утопленника

Киев  •  УНН

 • 14891 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Дрогобыче, Львовская область, на территории заброшенной насосной станции обнаружили утопленника, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 14 апреля в 14:30, в Дрогобыче по ул. Ирины Вильде.

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На заброшенной территории насосной станции в помещении, которое было затоплено водой (размером 6х5 м, глубиной 4 м), обнаружено утопленника, жителя с. Раневичи, Дрогобычского района, 1962 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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