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У Кропивницькому в річці Інгул виявили труп чоловіка

У Кропивницькому в річці Інгул виявили труп чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Кропивницькому з річки Інгул рятувальники дістали тіло чоловіка 1965 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу У ДСНС України у Кіровоградській області.

"28 листопада о 09:06 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що у м. Кропивницький у районі пров. Мурманський на річці Інгул виявлено тіло чоловіка та потрібна допомога по вилученню загиблого з води. Особовий склад аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління витягнув загиблого з річки та доставив човном на берег", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік був 1965 року народження. Обставини його смерті встановлюють фахівці.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, рятувальники діставали з Інгула потопельника, який зник під час купання.

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