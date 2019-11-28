У Кропивницькому в річці Інгул виявили труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Кропивницькому з річки Інгул рятувальники дістали тіло чоловіка 1965 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу У ДСНС України у Кіровоградській області.
"28 листопада о 09:06 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що у м. Кропивницький у районі пров. Мурманський на річці Інгул виявлено тіло чоловіка та потрібна допомога по вилученню загиблого з води. Особовий склад аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління витягнув загиблого з річки та доставив човном на берег", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік був 1965 року народження. Обставини його смерті встановлюють фахівці.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше в УНН, рятувальники діставали з Інгула потопельника, який зник під час купання.