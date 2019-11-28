В Кропивницком в реке Ингул обнаружили труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Кропивницком из реки Ингул спасатели достали тело мужчины 1965 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Кировоградской области.
"28 ноября в 09:06 в оперативно-координационный центр ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в г. Кропивницкий в районе пер. Мурманский на реке Ингул обнаружено тело мужчины и нужна помощь по извлечению погибшего из воды. Личный состав аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления вытащил погибшего из реки и доставил на лодке на берег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был 1965 года рождения. Обстоятельства его смерти устанавливают специалисты.
Напомним, как сообщалось ранее в УНН, спасатели доставали с Ингула утопленника, пропавшего во время купания.