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На території закинутої насосної станції у Львівській області виявили потопельника

Київ • УНН

 • 14896 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дрогобичі, Львівська область, на території закинутої насосної станції виявили потопельника, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, подія трапилась 14 квітня о 14:30, у Дрогобичі по вул. Ірини Вільде.

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На закинутій території насосної станції в приміщенні, яке було затоплене водою (розміром 6х5 м, глибиною 4 м), виявлено потопельника, мешканця с. Раневичі, Дрогобицького району, 1962 року народження.

Обставини події встановлюються.

Українські Національні Новини

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