На территории в/ч в Василькове легковушка въехала в МиГ-29: военный за рулем авто был пьян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Василькове на территории в/ч А1789 произошло ДТП. Как сообщает Воздушное командование "Центр", во время буксировки самолета на авиационную стоянку, произошло его столкновение с автомобилем. В то же время, уже появилась информация о том, что авто руководил исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН.
Что говорят военные
По данным воздушного командования “Центр”, 10 марта, в 40 бригаде тактической авиации после завершения летной смены в темное время суток, произошло ЧП.
“В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку, произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части.
Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под опекой врачей”, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.
Подробности
Больше информации о событии предоставил бывший военный прокурор, а ныне адвокат Игорь Серков. По его словам, за рулем легковушки, которая въехала в самолет — был нетрезв военный.
“... исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи В/Ч А1789 (Киевская область, г. Васильков.) Капитан Ш. 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,2 промилле) и управляя личным автомобилем Volkswagen Touran, номерной знак КРМ 255, выехал на территорию рулевой дорожки аэродрома воинской части, где допустил столкновение с задней частью военного самолета МиГ-29, в то время буксировал к месту стоянки”, — написал Серков.
Он также отметил, что как бывший военный прокурор имеет много вопросов по этому поводу.
“Как на режимном и охраняемом аэродроме оказался гражданский автомобиль, почему он не был припаркован в установленном месте за территорией аэродрома?! Кто и почему позволил офицеру в состоянии алкогольного опьянения находится на рулевой дорожке аэродрома?! Каковы были действия дежурного по части и начальника караула?! И подобных вопросов не менее 20-ти.
А Вы „государственные мужи“ еще и военную прокуратуру ликвидировали. Кто и как сейчас будет расследовать преступления, совершенные должностными лицами воинской части — ДБР?! Так там работают бывшие милиционеры, гражданские прокуроры, юрисконсульты, которые абсолютно не разбираются в организации несения воинской службы, в вопросах функционирования летных гарнизонов, военной технике, воинских уставах и так далее!” — резюмировал Серков.
Напомним
Сообщено о подозрении военном, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области.