На территории в/ч в Василькове легковушка въехала в МиГ-29: военный за рулем авто был пьян

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Василькове на территории в/ч А1789 произошло ДТП. Как сообщает Воздушное командование "Центр", во время буксировки самолета на авиационную стоянку, произошло его столкновение с автомобилем. В то же время, уже появилась информация о том, что авто руководил исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН.