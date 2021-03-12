На території в/ч у Василькові легковик в'їхав у МіГ-29: військовий за кермом авто був напідпитку

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Василькові на території в/ч А1789 сталась ДТП. Як повідомляє Повітряне командування “Центр”, під час буксирування літака на авіаційну стоянку, відбулося його зіткнення із автомобілем. У той же час, уже з'явилась інформація про те, що авто керував виконуючий обов'язки інженера другий ескадрильї в стані алкогольного сп'яніння, передає УНН.