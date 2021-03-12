На території в/ч у Василькові легковик в'їхав у МіГ-29: військовий за кермом авто був напідпитку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Василькові на території в/ч А1789 сталась ДТП. Як повідомляє Повітряне командування “Центр”, під час буксирування літака на авіаційну стоянку, відбулося його зіткнення із автомобілем. У той же час, уже з'явилась інформація про те, що авто керував виконуючий обов'язки інженера другий ескадрильї в стані алкогольного сп'яніння, передає УНН.

Що кажуть військові

За даними повітряного командування “Центр”, 10 березня, в 40 бригаді тактичної авіації після завершення льотної зміни в темну пору доби, сталася надзвичайна подія.

“В ході буксирування літака на авіаційну стоянку, відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізовано силами пожежного підрозділу частини.

Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів”, — йдеться у повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються.

Подробиці

Більше інформації про подію надав колишній військовий прокурор, а нині адвокат Ігор Серков. За його словами, за кермом легковика, який в'їхав у літак - був нетверезий військовий.

"... виконуючий обов’язки інженера другої ескадрильї В/Ч А1789 (Київська область, м Васильків.) Капітан Ш. 1974 р.н., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння (0,2 проміле) і керуючи власним автомобілем Volkswagen Touran, номерний знак КРМ 255, виїхав на територію рульової доріжки аеродрому військової частини, де допустив зіткнення з задньою частиною військового літака МіГ-29, який в той час буксирував до місця стоянки", - написав Серков.

Він також зауважив, що як колишній військовий прокурор має багато питань з цього приводу.

"Як на режимному аеродромі виявився цивільний автомобіль, чому він не був припаркований у встановленому місці за територією аеродрому?! Хто і чому дозволив офіцерові в стані алкогольного сп’яніння знаходиться на рульовій доріжці аеродрому?! Які були дії чергового по частині і начальника варти?! І подібних питань не менше 20-ти.

А Ви “державні мужі” ще й військову прокуратуру ліквідували. Хто і як зараз буде розслідувати злочини, вчинені посадовими особами військової частини — ДБР?! Так там працюють колишні міліціонери, цивільні прокурори, юрисконсульти, які абсолютно не розуміються на організації несення військової служби, в питаннях функціонування льотних гарнізонів, військовій техніці, військових статутах і так далі!" - резюмував Серков.

Нагадаємо

Повідомлено про підозру військовому, який влаштував смертельну ДТП на Херсонщині.

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