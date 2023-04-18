На территории Лавры мужчина повредил оборудование журналисту: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во время съемки сюжета на территории Киево-Печерской Лавры мужчина повредил световое оборудование видеокамеры журналисту одного из интернет-изданий, полиция начала уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности, сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Детали
В полицию обратился журналист одного из интернет-изданий с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов на улице Лаврской. За указанным адресом выехала следственно-оперативная группа.
На месте происшествия заявитель сообщил полицейским, что на территории Киево-Печерской Лавры неизвестный повредил световое оборудование для видеокамеры. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался уроженец Волынской области, 1974 года рождения.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним
Архидиакон из Лавры предстанет перед судом за препятствование журналистам.