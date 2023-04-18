На території Лаври чоловік пошкодив обладнання журналісту: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Під час зйомки сюжету на території Києво-Печерської Лаври чоловік пошкодив світлове обладнання відеокамери журналісту одного із інтернет-видань, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності, повідомили у поліції Києва, пише УНН.
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До поліції звернувся журналіст одного із інтернет-видань із заявою щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів на вулиці Лаврській. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.
На місці події заявник повідомив поліцейським, що на території Києво-Печерської Лаври невідомий пошкодив йому світлове обладнання для відеокамери. Правоохоронці встановили особу порушника, ним виявився уродженець Волинської області, 1974 року народження.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо
Архідиякон з Лаври постане перед судом за перешкоджання журналістам.