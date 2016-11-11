На территории хмельницкого предприятия по изготовлению памятников внезапно умер мужчина
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Мужчина, по словам свидетелей, разгружал ценные камни для изготовления памятников и внезапно умер. На место происшествия приехали патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Об этом рассказал корреспонденту УНН пресс-секретарь патрульной полиции Роман Мартынюк.
Владелец предприятия и коллеги умершего не смогли назвать ни имени, ни возраста умершего мужчины. Поэтому следственно-оперативной группе придется устанавливать и обстоятельства смерти, и лицо умершего.
Напомним, в районе Ковеля в Волынской области в селе Тойкут на производстве смертельно травмировался 44-летний работник.