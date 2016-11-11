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15 марта, 19:03 • 109994 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151938 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121678 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107555 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102830 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128024 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На территории хмельницкого предприятия по изготовлению памятников внезапно умер мужчина

На территории хмельницкого предприятия по изготовлению памятников внезапно умер мужчина

Киев • УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Мужчина, по словам свидетелей, разгружал ценные камни для изготовления памятников и внезапно умер. На место происшествия приехали патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Об этом рассказал корреспонденту УНН пресс-секретарь патрульной полиции Роман Мартынюк.

Владелец предприятия и коллеги умершего не смогли назвать ни имени, ни возраста умершего мужчины. Поэтому следственно-оперативной группе придется устанавливать и обстоятельства смерти, и лицо умершего.

Напомним, в районе Ковеля в Волынской области в селе Тойкут на производстве смертельно травмировался 44-летний работник.

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