На території хмельницького підприємства з виготовлення пам'ятників раптово помер чоловік
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Чоловік, за словами свідків, розвантажував цінне каміння для виготгвлення пам’ятників і раптово помер. На місце події приїхали патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Про це розповів кореспонденту УНН речник патрульної поліції Роман Мартинюк.
Власник підприємства і колеги померлого не змогли назвати ані імені, ані вік померлого чоловіка. Отож слідчо-оперативній групі доведеться встановлювати і обставини смерті, і особу померлого.
Нагадаємо, у Ковельському районі на Волині у селі Тойкут на виробництві смертельно травмувався 44-річний працівник.