На территории Херсонеса нашли снаряды времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" нашли два военных снаряда времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба музея, передает УНН.
Так, сегодня во время планового осмотра территории заповедника обнаружили предметы, которые не смогли точно идентифицировать.
"С территории государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" 31 января специалисты вывезли два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны... Территория безопасна, как и ранее, для посещения", - говорится в сообщении.
Администрация музея исключила, что боеприпасы на территорию заповедника пронесли посторонние.
"...во время Великой Отечественной Войны в этих местах велись сражения, а потому снаряды могли лежать все эти годы в земле и "раскрыться" только сейчас", - отметили в музее-заповеднике.
Напомним, сегодня на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили подозрительный предмет. Место обнаружения оградили.