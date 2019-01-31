На території Херсонесу знайшли снаряди часів Другої світової

Так, сьогодні під час планового огляду території заповідника виявили предмети, які не змогли точно ідентифікувати.

"З території державного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" 31 січня фахівці вивезли два вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни... Територія безпечна, як і раніше, для відвідування", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація музею виключила, що боєприпаси на територію заповідника пронесли сторонні.

"... під час Великої Вітчизняної Війни в цих місцях велися битви, а тому снаряди могли лежати всі ці роки в землі і "розкритися" тільки зараз", - відзначили в музеї-заповіднику.

Нагадаємо, сьогодні на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" виявили підозрілий предмет. Місце виявлення огородили.