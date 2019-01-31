На території Херсонесу знайшли снаряди часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" знайшли два військових снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба музею, передає УНН.
Так, сьогодні під час планового огляду території заповідника виявили предмети, які не змогли точно ідентифікувати.
"З території державного музею-заповідника "Херсонес Таврійський" 31 січня фахівці вивезли два вибухонебезпечні предмети часів Великої Вітчизняної війни... Територія безпечна, як і раніше, для відвідування", - йдеться в повідомленні.
Адміністрація музею виключила, що боєприпаси на територію заповідника пронесли сторонні.
"... під час Великої Вітчизняної Війни в цих місцях велися битви, а тому снаряди могли лежати всі ці роки в землі і "розкритися" тільки зараз", - відзначили в музеї-заповіднику.
Нагадаємо, сьогодні на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" виявили підозрілий предмет. Місце виявлення огородили.