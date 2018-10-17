На территории детского сада в "ЛНР" прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На оккупированной территории Луганской области, на территории детского сада, произошел взрыв. Эту информацию УНН подтвердил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, ссылаясь на собственные источники информации из оккупированной территории.
"Взрыв был, что-то сдетонировало. Женщина получила ранения глаза", – сообщил представитель Омбудсмена.
Он также отметил, что, прогнозируемо, территория Донбасса "очень сильно заминирована, поэтому всегда есть опасность таких случаев".
Напомним, в результате обстрела в оккупированной Горловке, под который попала исправительная колония, получил ранения заключенный.