ЗМІ: в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу колонії помер ув'язнений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу в окупованій Горлівці, під який потрапила виправна колонія, отримав поранення ув’язнений. Згодом він помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Селище шахти 6/7, де знаходиться виправна установа, потрапив під обстріл. Один з ув'язнених отримав поранення в груди", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від отриманого поранення ув’язнений помер у лікарні.
Нагадаємо, 30 вересня у результаті вибуху загинули троє дітей в окупованій Горлівці, ще одна дитина потрапила до лікарні з пораненнями.
Як повідомляв УНН, в окупованому Донецьку під час з'їзду Комуністичної партії "ДНР" стався вибух. Внаслідок цього поранено три людини.