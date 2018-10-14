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ЗМІ: в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу колонії помер ув'язнений

ЗМІ: в окупованій Горлівці внаслідок обстрілу колонії помер ув'язнений

Київ • УНН

 • 13107 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу в окупованій Горлівці, під який потрапила виправна колонія, отримав поранення ув’язнений. Згодом він помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Селище шахти 6/7, де знаходиться виправна установа, потрапив під обстріл. Один з ув'язнених отримав поранення в груди", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від отриманого поранення ув’язнений помер у лікарні.

Нагадаємо, 30 вересня у результаті вибуху загинули троє дітей в окупованій Горлівці, ще одна дитина потрапила до лікарні з пораненнями. 

Як повідомляв УНН, в окупованому Донецьку під час з'їзду Комуністичної партії "ДНР" стався вибух. Внаслідок цього поранено три людини.

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