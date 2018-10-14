СМИ: в оккупированной Горловке в результате обстрела колонии умер заключенный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате обстрела в оккупированной Горловке, под который попала исправительная колония, получил ранения заключенный. Впоследствии он скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Поселок шахты 6/7, где находится исправительное учреждение, попал под обстрел. Один из заключенных получил ранения в грудь", – говорится в сообщении.
Отмечено, что от полученного ранения заключенный скончался в больнице.
Напомним, 30 сентября в результате взрыва погибли трое детей в оккупированной Горловке, еще один ребенок попал в больницу с ранениями.
Как сообщал УНН, в оккупированном Донецке во время съезда Коммунистической партии "ДНР" произошел взрыв. В результате ранены три человека.