На території дитсадка в "ЛНР" прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На окупованій території Луганської області, на території дитсадка, стався вибух. Цю інформацію УНН підтвердив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, посилаючись на власні джерела інформації з окупованої території.
"Вибух був, щось здетонувало. Жінка отримала поранення ока", – повідомив представник Омбудсмена.
Він також зазначив, що, прогнозовано, територія Донбасу "дуже сильно замінована, тому завжди є небезпека таких випадків".
Нагадаємо, внаслідок обстрілу в окупованій Горлівці, під який потрапила виправна колонія, отримав поранення ув’язнений.