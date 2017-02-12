На теннисном матче Кубка Федераций США-Германия включили немецкий гимн времен Второй мировой войны

Ассоциация тенниса США принесла свои извинения после того как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была выполнена старая версия немецкого гимна, которая начинается со слов "Германия превыше всего".

Исполнение гимна произошло перед матчем первого круга между Андреа Петкович, которая представляла Германию, и американкой Алисон Ризик.

"Этот эпизод совершенно возмутительный и оскорбительный ... Это худшее, что со мной происходило, особенно на Кубке Федерации", - заявила А.Петкович.

Как сообщал УНН, Э.Свитолина победила австралийку Е.Барти в поединке Кубка Федерации .