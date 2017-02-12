На тенісному матчі Кубка Федерацій США-Німеччина включили німецький гімн часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На матчі тенісного Кубка Федерації між жіночими збірними США і Німеччини в американському місті Лахайна виконали німецький гімн часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на ВВС.
Асоціація тенісу Сполучених Штатів принесла свої вибачення після того як на що проходив на Гаваях матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів "Німеччина понад усе".
Виконання гімну відбулося перед матчем першого кола між Андреєю Петкович, що представляла Німеччину, і американкою Алісон Ризик.
"Цей епізод абсолютно обурливий і образливий...Це найгірше, що зі мною відбувалося, особливо на Кубку Федерації", - заявила А.Петкович.
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна перемогла австралійку Е.Барті у поєдинку Кубка Федерації.