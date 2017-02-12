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На тенісному матчі Кубка Федерацій США-Німеччина включили німецький гімн часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На матчі тенісного Кубка Федерації між жіночими збірними США і Німеччини в американському місті Лахайна виконали німецький гімн часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на ВВС.

На тенісному матчі Кубка Федерацій США-Німеччина включили німецький гімн часів Другої світової війни

Асоціація тенісу Сполучених Штатів принесла свої вибачення після того як на що проходив на Гаваях матчі Кубка Федерації між командами США і Німеччини була виконана стара версія німецького гімну, яка починається зі слів "Німеччина понад усе".

Виконання гімну відбулося перед матчем першого кола між Андреєю Петкович, що представляла Німеччину, і американкою Алісон Ризик.

"Цей епізод абсолютно обурливий і образливий...Це найгірше, що зі мною відбувалося, особливо на Кубку Федерації", - заявила А.Петкович. 

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна перемогла австралійку Е.Барті у поєдинку Кубка Федерації.

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