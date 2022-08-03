На телеканале депутата-изменника Ковалева обыски: корпоративные права передадут в АРМА

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Киев • УНН

 • 111670 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сотрудники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала «4 канал», который принадлежит подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору Алексею Ковалеву, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщили в ГБР, следственные действия также проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала.

Управление корпоративными правами канала постановлением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов, добавили в Бюро.

Добавим

По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестовано, является ООО «ТРК «Интеррадио» - украинский информационно-развлекательный телеканал «4 канал».

Напомним

В апреле 2022 года было открыто уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора - «правительстве Херсонской области».

6 июля 2022 года Генеральный прокурор, на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств, сообщила ему о подозрении.

15 июля, по ходатайству ГБР, народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Депутат объявлен в розыск.

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