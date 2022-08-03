На телеканалі депутата-зрадника Ковальова обшуки: корпоративні права передадуть в АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу «4 канал», який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору Олексію Ковальову, передає УНН із посиланням на ДБР.
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Як повідомили у ДБР, слідчі дії також проходили у помічника Ковальова та службових осіб телеканалу
Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів, додали у Бюро.
Додамо
За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.
Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» - український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».
Нагадаємо
У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - «уряді Херсонської області».
6 липня 2022 року Генеральний прокурор, на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів, повідомила йому про підозру.
15 липня, за клопотанням ДБР, народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Депутата оголошено в розшук.