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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74883 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100657 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135252 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133842 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131392 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

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На танкерах в Чёрном море зафиксировали шесть очагов пожара

На танкерах в Чёрном море зафиксировали шесть очагов пожара

Киев  •  УНН

 • 6920 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Число очагов пожара на танкерах "Маэстро" и "Канди" в Черном море возросло до шести, ущерба экологии нет. Об этом сообщает УНН ссылаясь на ТАСС.

"Шесть видим очагов пожара: четыре на "Маэстро", два на "Канди" видимых. Это не влияет на интенсивность пожара - где-то (огонь - ред.) прорывается, где-то не прорывается на поверхность. Очевидно, плоскость горения внутри меняется, (так как судно - ред.) стоит на одном якоре, и чуть-чуть меняется наклон топлива, которое сгорает, или газа сжиженного", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Собеседник агентства добавил, что в последние недели горение бездымное - горит газ. Пятен на акватории не видно, а это значит, что экологии ничего не угрожает.

1 февраля, по данным Росморречфлота, спасатели фиксировали шесть очагов пожара, а 4 февраля - пять. 

Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, поиски еще десяти моряков продолжаются.

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