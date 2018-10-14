На свободу вышел российский оппозиционер Навальный

Как отмечает издание, в спецприемнике в Москве он отбывал сначала наказание в 30 суток за организацию январских митингов, после чего был сразу задержан и осужден судом еще до 20 суток ареста за митинг против пенсионной реформы в России.

Навального встречали журналисты и несколько сотрудников его штаба. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и передал привет тем, кто до сих пор находится под арестом в различных регионах России.

"За те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал - от провалов во внешней разведке к провалам в космической отрасли", - сказал Навальный журналистам.

Напомним, 24 сентября, российского опоозиционного политика Алексея Навального утром в Москве задержала полиция сразу после того, как он вышел на свободу после 30 суток ареста.